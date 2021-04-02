Главный тренер ПСЖ Почеттино поразмыслил о том, как травма форварда "Ротэн" Роберта Левандовски повлияет на расклад сил в четвертьфинальной паре Лиги чемпионов.

"У меня есть хороший пример. В 2019-м, когда Тоттенхэм играл с Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов, Харри Кейн получил травму в первом тайме первой игры.

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Мы почти час первого матча и всю вторую игру провели без него. А это был наш главный нападающий, как Левандовски в Баварии. И мы прошли дальше.

Бавария – не просто Левандовски, хоть это и невероятный футболист. Настоящая сила Баварии – это команда. Этот клуб очень сильный", – сказал Почеттино в интервью Le Parisien.

Напомним, 32-летний польский форвард получил травму в матче за сборную Польши в квалификации чемпионата мира 2022 года и не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

К слову, первый поединок между ПСЖ и Баварией состоится уже в ближайшую среду, 7 апреля, в Мюнхене. Ответный матч – 13 апреля во Париже.

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