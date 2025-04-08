Перед противостоянием Интера и Баварии в Италии открылась дискуссия по поводу Франческо Ачерби, лучшего местного персонального защитника на данный момент. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти не вызывает его в команду, и некоторые журналисты начали публично спрашивать у тренера, почему.

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Ачерби "закрыл" в этом сезоне не только лучшего бомбардира Серии А Ретеги, форварда Наполи Лукаку, но и Эрлинга Холанда. Как написала Gazzetta dello Sport, Франческо сначала "стирает" своих визави на поле, а потом публикует их фото в своём Instagram – в виде коллекции "скальпов".

Однако вряд ли Ачерби может добавить фотографию в Instagram с изображением Харри Кейна. У англичанина был голевой шанс в первом тайме, а после перерыва он и вовсе отметился ассистом. Так, ошибочный пас назад в исполнении Павара вблизи собственной штрафной привёл к тому, что Олисе вывел Кейна на ударную позицию, но Харри попал в штангу.

Ближе к перерыву Бавария сбавила обороты, а Интер, наоборот, поднажал. Следствием этого стал гол Лаутаро Мартинеса, который обязан этим Тюраму. Именно француз пяткой в одно касание совершил мягкую скидку для аргентинца, после которой грех было не забить.

После перерыва тот же Ачерби подарил для Геррейро (он в этой встрече сыграл на позиции травмированного Мусиалы) шанс, но португалец из-за пределов штрафной пробил над перекладиной.

Мюнхенцы сравняли счёт только после выхода Томаса Мюллера, который как раз перед этой игрой объявил о том, что покинет Баварию в конце сезона. "Искатель пространства" избежал офсайда и в касание замкнул передачу от Кейна, который неожиданно остался совершенно один на краю штрафной площади.

Однако этот гол лишь раззадорил Интер – и в ответной атаке "нерадзурри" забили победный мяч. Это сделал игрок, который также вышел на замену одновременно с Мюллером на 74-й минуте. Он замкнул прострел Карлоса Аугусто с левого фланга в позиционной атаке. Бавария выстроила очень высокую линию обороны, но провалилась.

Ответный матч в Милане состоится 16 апреля.