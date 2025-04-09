Томас Мюллер объявил о том, что покинет Баварию летом – перед игрой немецкая пресса посвятила ему больше новостей, чем предстоящей игре с Интером. Компани предпочёл выпустить в стартовом составе на позицию травмированного Мусиалы не Мюллера, а Геррейро – и к середине второго тайма команда Индзаги вела в счёте благодаря голу связки Тюрам-Лаутаро.

Интер прибил Баварию после героического гола Мюллера в Лиге чемпионов – феерическая развязка

На 74-й минуте Компани выпустил на замену Мюллера, и Томас на радость всему стадиону сравнял счёт с передачи Кейна. Однако сработала и замена Индзаги – через несколько минут отличился Давиде Фраттези. Он вышел на поле одновременно с Мюллером...