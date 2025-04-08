Противостояние Баварии и Интера в Лиге чемпионов уже можно назвать классическим. Команды провели уже семь матчей, четыре из которых выиграли мюнхенцы, а два – миланцы. Главная победа "нерадзурри" случилась в сезоне 2009/10, когда итальянцы били "рекордмайстера" в мадридском финале. Все футболисты с того поединка уже завершили карьеры или доигрывают в ноунеймах, а вот Томас Мюллер продолжает выступления за немецкого чемпиона.

Бавария рискует остаться без еще одной звезды перед матчем с Интером в Лиге чемпионов – есть и хорошие новости

Тогда нападающему было всего 20 лет. Он проводил свой второй сезон за Баварию (и первый прорывной) – а в 2025-м он проводит последний, причем конкретно сегодня Томас может выйти в основе. Причиной стала травма Мусиала.

Если бы же это была единственная проблема Баварии. Во-первых, в лазарет попали еще и Нойер, Коман, Упамекано, Дэвис и Павлович. Во-вторых, сам футбол мюнхенцев под руководством Венсана Компани выглядит крайне неоднозначным.

С одной стороны, мюнхенцы инфернально сильны. Они лидируют по интенсивности и эффективности прессинга, выполнив аж 122 высоких акта давления на чужой трети, а в среднем за игру команда допускает всего 13 потерь мяча. При этом Бавария много забивает – один лишь Кейн имеет 10 голов и 2 ассиста в 11 матчах нынешний ЛЧ, а во всех турнирах Харри провел 34 гола и 12 голевых передач.

Подопечные Венсана Компани держатся на вершине Бундеслиги с 6-очковым отставанием. Круто? Конечно, вот только нынешняя Бавария не сумела пробиться в топ-8 команд основного этапа ЛЧ и едва не дошли до овертаймов с Селтиком, а в чемпионате две недели назад произошло поражение от Бохума – представителя зоны вылета. 2:3, причем на Альянц Арене.

Мюнхенцы уступали Астон Вилле и получили 0:3 от Фейеноорда, делили очки с Унионом и даже против Шахтера вынуждены были отыгрываться. Вместе с тем, эта Бавария тактически уничтожила Байер в 1/8 финала ЛЧ (3:0, 2:0). Один из аналитиков остроумно резюмировал: Компани получил "пятерку" за подготовку к сопернику, и Хаби Алонсо получил "пятерку" – но есть нюанс.

Способна ли столь нестабильная команда прибить Интер, учитывая чрезвычайно сильную оборону соперника? Подопечные Симоне Индзаги лидируют по показателю ожидаемых пропущенных голов – он является самым низким в нынешней ЛЧ. 8 из 10 поединков в турнире "нерадзурри" провели "на ноль". Последний раз такой темп выводил миланцев в финал.

Правда, в поединке с Пармой на выходных команда пропустила дважды, сыграв вничью и едва не подпустив Наполи на минимальное расстояние. Перед этим случилась ничья с Миланом в Кубке. Вообще, топ-матчи в последнее время давались Интеру трудно – в 2025 году случилась мировая с Наполи, поражение от Юве, еще одна ничья с Миланом и фиаско с "россонери" в финале Суперкубка.

И все равно коллектив выглядит мощно. Особенно впечатляет форма Лаутаро Мартинеса. В текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром Интера в истории ЛЧ. Противостояние с Фейеноордом подарило аргентинцу шестой гол в нынешнем розыгрыше – за один сезон в ЛЧ больше забивал только Это'о, который провел восемь мячей.

Интер остается непобедимым на протяжении десяти последних матчей. Удастся ли продолжить серию, учитывая травму Дюмфриса? Сегодня и узнаем. Кроме Дензела, миланцам не смогут помочь Зелински и Тареми.

Ориентировочные составы на матч Бавария – Интер

Бавария: Урбиг – Лаймер, Дайер, Ким, Станишич – Киммих, Горецка – Олисе, Мллер, Сане – Кейн

Интер: Зоммер – Павар, Ачерби, Бастони – Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Тюрам, Мартинес

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Бавария кажется фаворитом противостояния даже несмотря на потерю Мусиала. Мюнхенцы в Лиге чемпионов не знают домашних поражений четырех лет, а Интер в последнее время не впечатляет в топовых поединках. Как минимум, немцы не должны проиграть – но способны ли они победить?

Здесь ситуация более сложная. Все будет зависеть от тактических решений обоих тренеров, а кроме того следует учитывать фактор нестабильности "рекордмайстера". Делать прогнозы на конкретный результат не станем, но можем поверить в гол Интера – слишком уж уязвимой стала оборона Баварии.

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