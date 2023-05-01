Бавария одолела Герту в 30 туре Бундеслиги и возглавила турнирную таблицу. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24

Мюнхенцы буквально уничтожили соперников (25 против 2 по ударам), хотя счет был всего 2:0. Конвертировать преимущество в забитые мячи удалось в последней четверти поединка.

Бавария дожала Герту и снова стала фаворитом на титул – Киммих шикарными ассистами показал, кто в Мюнхене лидер

Главным героем стал Киммих, отличившийся двумя роскошными ассистами на Гнабри и Комана. Бавария набрала 62 очка и вернулась на 1 место. Герта с 22 пунктами идет последней в Бундеслиге.