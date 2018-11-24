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Бавария – Фортуна: прямая трансляция

15:30 0 Читати українською
Бавария – Фортуна: прямая трансляция
Бавария – Фортуна: прямая трансляция

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария встретится с Фортуной Дюссельдорф. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 12-го тура чемпионата Германии Бавария – Фортуна начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Германия12 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Фортуна: Суббота 24 ноября 2018

Бавария
до матча
1
час
:
48
мин
Фортуна
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Теги
Фортуна Фортуна Бавария - Фортуна Бавария Бавария Германия
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