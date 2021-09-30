25-летний Сане сделал счет 4:0 на 74-й минуте. Лерой ударом с острого угла из-за пределов штрафной застал Бущана врасплох и стал автором красивого забитого мяча. Который, как выяснилось, стал случайным.

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"Я вообще не бил по воротам, а хотел навесить. Немного повезло, что моя техника в том эпизоде ​​меня подвела. А вообще я сыграл довольно хорошо, как и вся команда. Бавария сыграла хорошо и почти ничего не дала создать Динамо", – сказал Сане в эфире DAZN. К слову, УЕФА признал именно Лероя лучшим игроком поединка.

После двух туров Бавария уверенно возглавляет группу Е, набрав 6 очков. Следующий матч в ЛЧ подопечные Нагельсманна сыграют 20 октября против Бенфики. Динамо, которое имеет 1 пункт, тогда же будет противостоять Барселоне.

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