"Моя цель – всегда знать максимум о сопернике, я хочу углубляться в детали. Динамо играет с позиции силы в большинстве матчей внутреннего чемпионата. У Киева молодая команда с кучей талантливых футболистов. Виктора Цыганкова хочет подписать не один зарубежный клуб.

В Суперкубке Украины и в матче с Бенфикой они меньше владели мячом. Нам придется найти подход к компактной обороне соперника. Киев часто садится в низкий блок, поэтому мы должны смело играть с высокой линией обороны и не пропускать контратаки. Я уверен в своей команде, но необходимо было досконально изучить Динамо.

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Я не буду раскрывать секрет, где сыграет Дэвис. Это зависит от многих факторов. Моя задача – подобрать игрокам роли, на которых они лучше всего раскроются. Гнабри – очень важный для нас футболист. У него были травмы, но он профессионально относится к своей работе. Нам нужны такие быстрые футболисты.

Коман уже тренируется, но завтра на поле не выйдет. Он готов не на 100%, нет смысла рисковать. Толиссо также не сыграет – ждем его возвращения после международной паузы. Киммих обязательно сыграет против Динамо. Его наличие принципиально важно.

Многие критикуют меня за эмоциональное поведение в 34 года. Но я хочу с энтузиазмом относиться к своей работе. Я мечтал стать футболистом. Не сложилось, но я все равно живу футболом. Играю в него – не на поле, а в роли менеджера. Я считаю, что каждый должен гореть тем, чем он занимается. Если ты работаешь на фабрике дезодорантов – ты должен любить дезодоранты. Если ты работаешь футбольным тренером – футбол должен тебя зажигать.

Мы должны подтвердить статус одного из фаворитов турнира. В конце концов трофей поднимает над головой та команда, которая выигрывает больше всего матчей. Бавария хочет быть этой командой. Задача на игру с Динамо – набрать 3 очка. Наша цель – остаться на вершине группы.

Также есть тактическая задача – надежно сыграть с высокой линией обороны. Противодействие контратакам Динамо будет завтра иметь очень важное значение. Если мы реализуем свой план, то оправдаем роль фаворита матча", – сказал на пресс-конференции Юлиан Нагельсманн.

Напомним, поединок между Баварией и Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало встречи в 22:00. Киевляне стартовали в Лиге чемпионов с ничьей против Бенфики, а мюнхенцы разгромили Барселону.

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