Самым полезным игроком Динамо в матче против Баварии стал защитник Александр Тымчик, сообщает Telegram-канал "Рейс ​​Киев – Амстердам".

За свои действия на поле он получил от InStat 287 баллов. В топ-3 "бело-синих" попали также хавбек Александр Андриевский (256 баллов) и полузащитник Николай Шапаренко (253 балла). Худшими среди тех, кто провел на поле весь матч, стали Сергей Сидорчук (211 баллов) и Илья Забарный (210 баллов).

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Напомним, после двух туров ЛЧ Бавария уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетных балла в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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