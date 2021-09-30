"Мне импонирует, что наш тренер всегда хочет играть на ноль. Для команды всегда очень важно не только забивать, но и стабильно играть в обороне на ноль. Мы много работаем над этим на тренировках.

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Мы общаемся с Нагельсманном на одном уровне. Он не разделяет игроков. Он очень позитивный тренер. На тренировках всегда хочет играть с нами. С самого начала в Баварии Нагельсманн пытается внедрить свою философию. Он всегда все спокойно объясняет. Это хорошо для команды.

Что делать, чтобы команда продолжала демонстрировать хорошие результаты? Самое главное, когда у тебя хорошие фазы, чтобы игроки были здоровы и было как можно меньше травм. Бывшие неудачи были связаны именно с этим. Нужно, чтобы восстановление проходило хорошо. Когда у нас есть 20 и более игроков, мы можем ставить высокие цели и думать об 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлых сезонах у нас в плей-офф всегда выпадали важные игроки", – сказал Нойер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после двух туров ЛЧ Бавария уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетных балла в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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