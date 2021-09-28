"Безусловно, Бавария – фаворит, она набрала чемпионский ход не только в Бундеслиге, но и не заметила знаменитую Барселону на старте группового раунда Лиги чемпионов. Однако я не могу утверждать, что Динамо обречено.

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Кто мог предположить, что Шериф победит еще одного нашего представителя в Лиге чемпионов – Шахтер? Для динамовцев это может послужить примером. Поэтому будем надеяться, что подопечные Мирчи Луческу смогут прыгнуть в Мюнхене выше головы и создадут сенсацию. Обидно только, что завтра не сможет помочь Виталий Буяльский. Его будет очень не хватать, особенно если учесть, что у киевлян нет забивного центрального нападающего", – цитирует Тараса Михалика Meta-ratings.

Напомним, поединок между Баварией и Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало матча в 22:00. На старте группового этапа Лиги чемпионов киевляне расписали ничью с Бенфикой, тогда как мюнхенцы разбили Барселону со счетом 3:0.

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