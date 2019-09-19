Бавария – Црвена Звезда – 3:0 – видео голов и обзор матча

Мюнхенская Бавария на своем поле разгромила белградскую Црвену Звезду (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бавария на Альянц-Арене уничтожила Црвену Звезду. Мюнхенцы тотально преобладали сербов, но открыли счет только на 34-й минуте. Перишич накрутил оппонента на левом фланге и точно навесил в район линии вратарской, откуда Кингсли Коман в падении головой пробил Боряна.

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Во втором тайме ситуация не изменилась – немецкий гранд стремительно атаковал, но забить сумел лишь под занавес поединка. На 80-й минуте Роберт Левандовски воспользовался несогласованностью обороны и голкипера Црвены Звезды и протолкнул мяч в сетку. А в добавленное арбитром время Томас Мюллер в одно касание завершил небанальный розыгрыш штрафного от Алькантары.

Напомним, баварцы набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу группы B, Црвена Звезда имеет ноль очков и занимает последнюю строчку. В следующем туре Бавария сыграет с Тоттенхэмом. Встреча состоится 1 октября в Лондоне.

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