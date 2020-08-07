Бавария – Челси: Нойер сделал амбициозное заявление о перспективах в Лиге чемпионов

Напомним, первый поединок в Лондоне Бавария выиграла со счетом 3:0. Таким образом, даже поражение с разницей в два мяча выведет мюнхенцев дальше.

Бавария – Челси: лондонцы понесли серьезные потери перед матчем Лиги чемпионов

"Перерыв у нас получился коротким, после чего мы снова приступили к работе. Поэтому мы в хорошей форме. Сейчас я чувствую, что мы в порядке и готовы к завтрашнему матчу. У Баварии отличная команда, мы голодны и амбициозны, а это очень важно для команды, выступающей в Лиге чемпионов. Мы выиграли Бундеслигу и Кубок Германии, а теперь намерены достичь следующей цели.

Матчи плей-офф похожи на финал, многое зависит от формы в конкретный день. В турнире немало команд примерно одного уровня с нами, и мы знаем, кто нам может достаться. Понимаем, что за любую ошибку может наступить наказание", – цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

Матч Бавария – Челси стартует 8 августа в 22:00 по Киеву. Если мюнхенцы не упустять колоссальное преимущество, то сыграют в четвертьфинале с победителем дуэли Барселона – Наполи (первый матч завершился 1:1).

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