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Бавария – Челси: лондонцы понесли серьезные потери перед матчем Лиги чемпионов

15:21 - Читати українською
Бавария – Челси: лондонцы понесли серьезные потери перед матчем Лиги чемпионов
Кристиан Пулишич / Getty Images

По меньшей мере два основных исполнителя Челси не помогут своей команде на Альянц-Арене в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

Как известно, Педро Родригес, Сесар Аспиликуэта и Кристиан Пулишич получили травмы в финале Кубка Англии против Арсенала. Участие первых двух в поединке Лиги чемпионов практически исключено. Об этом заявил наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард.

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"Сесар и Кристиан, очевидно, не помогут нам. Их состояние еще будет оцениваться, но у них практически нет шансов сыграть. Также я расстроен из-за Педро, ведь это мог быть его последний матч за нашу команду. У него проблемы с плечом, пока мы ждем вердикта врачей", – цитирует Лэмпарда Goal.com.

Напомним, матч Бавария – Челси пройдет 8 августа. Поединок в Лондоне завершился победой немцев со счетом 3: 0.

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Педро Педро Родригес Сесар Сесар Аспиликуэта Челси Челси Лига чемпионов Кристиан Кристиан Пулишич Фрэнк Фрэнк Лэмпард Бавария - Челси
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