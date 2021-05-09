Бавария камня на камне не оставила от менхенгладбахской Боруссии в поединке 32-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия М на "Футбол 24".

Бавария сразу начала уничтожать соперника – уже на 2-й минуте Левандовски точно пробил после подачи Алабы с фланга. Позже Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев, а Левандовски и Коман добили соперника еще в первом тайме. После перерыва поляк оформил хет-трик, реализовав пенальти, а затем Бавария осталась в меньшинстве – Ньянзу совершил фол последней надежды, что не помешало Сане забить шестой гол Мюнхена в матче.

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Эта победа не повлияла на судьбу чемпионства – раньше РБ Лейпциг уступил дортмундской Боруссии, что позволило Баварии в очередной раз торжествовать в Бундеслиге.