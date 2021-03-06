Норвежца заменили уже на 60-й минуте встречи, а причиной стало повреждение, которое он получил в одном из эпизодов с Боатенгом.

Холанд оформил дубль в ворота Баварии за 10 минут и приблизился к достижению Роналду в матчах с мюнхенцами

На фотографиях во время матча можно заметить рану, из которой сочится кровь. Холанд все же досмотрел встречу на скамейке запасных, а врачи обрабатывали его повреждение.

К слову, Боруссия Д не удержала победный счет в игре с Баварией – еще до перерыва мюнхенцы сделали его ничейным, а во второй половине забили еще дважды за 2 минуты.

Бавария дожала Боруссию Д и вернулась на вершину Бундеслиги – Левандовски хет-триком ответил на дубль Холанда