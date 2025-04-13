Первый тайм прошел при безумном преимуществе Баварии, однако Боруссия сумела выстоять и удержать свои ворота на замке. А сразу после перерыва гости неожиданно вышли вперед – Байер головой замкнул навес на дальнюю штангу от Рюерсона.

Боруссия Д расписала огненную ничью с Баварией – Компани угадал с заменами, Байер сохранил шансы Байера на Салатницу

Компани отреагировал двумя заменами, которые сразу же дали результат. Сначала Гереро точно закрутил под дальнюю штангу из пределов штрафной, а через 4 минуты отличился Гнабри. В середине тайма "шмели" смогли восстановить статус-кво: Гирасси с левой бил через себя, Урбиг успел дотянуться и выбить ногой, но на добивание от Антона уже не успел. На последних минутах Кейн и Мюллер могли вырывать для Баварии победу, но дули не точными, а после ответного удара от Чуквуемеке спас Урбиг. Ничья, которая оставляет Байеру теоретические шансы побороться за Салатницу.