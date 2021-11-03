"Было весело наблюдать за игрой. Да, мы пропустили два гола и обсудили это отдельно – обороняться надо по-другому. Но, в общем, Бавария провела очень хороший матч – лучший за последние несколько недель: мы отлично контролировали мяч и атаковали на высоких скоростях Теперь нам следует сохранить эту форму.

Ассист Нойера, хет-трик Левандовски и красота пяткой от Гнабри в видеообзоре матча Бавария – Бенфика – 5:2

Впереди еще два матча. Мы вышли в следующий раунд, сделали первый шаг, но матчи плей-офф уже не за горами, и к ним нужно быть готовыми. В турнире играют хорошие команды, но и мы одна из них", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

Добавим, что мюнхенцы дома разбили Бенфику (5:2) и оформили выход из группы E – немецкий клуб набрал 12 очков после 4 туров.

Бавария разгромила Бенфику и вышла в плей-офф ЛЧ – неудачные 64 минуты Яремчука ставят под угрозу его место в основе