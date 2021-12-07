"Игра без зрителей – это что-то странное. Но ситуация известна, надо ее принять. Результат не давит на Баварию, но это все равно будет важная игра. Мы также хотим сохранить ритм для Бундеслиги, ведь впереди еще три важных игры в чемпионате. Впрочем, Лига чемпионов – это всегда нечто особенное.

У нас есть несколько потерь. Горецка, Киммих, Гнабри, Шупо-Мотинг, Забитцер и Кюизонс не сыграют. Будет ли ротация? На поле выйдут лучшие из тех, кто готов.

Барселона объявила список игроков на решающую битву с Баварией – плохие новости для Хави и фанатов

Что касается Барселоны, они не успели кардинально измениться после прихода Хави. Но кое-что заметно – они активнее защищаются, а прессинг напоминает период при Гвардиоле. Там есть игроки мирового класса – в частности, Фрэнки де Йонг. Барса находится под давлением, потому что рискует не выйти из группы. Впрочем, я все равно вижу ее среди претендентов на титул", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

Матч Бавария – Барселона стартует 8 декабря в 22.00. Для выхода в 1/8 финала каталонцам нужно выигрывать или надеяться, что Динамо отберет очки у Бенфики в параллельном поединке.

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