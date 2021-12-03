Поединок 6-го тура против Барселоны состоится при пустых трибунах, сообщает пресс-служба каталонцев.

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Такое решение вызвано большим увеличением заболеваемости коронавирусом в Германии. Для Баварии этот матч можно считать товарищеским. Перед последним туром ЛЧ на вторую путевку в плей-офф претендуют Барселона (7 очков) и Бенфика (5). Каталонцы поедут в гости к немотивированной Баварии, а лиссабонцы будут принимать Динамо, уже потерявшее шанс на еврокубковую весну.

Добавим, что встреча мюнхенцев с Барселоной запланирована на 8 декабря, начало в 22:00. В первом матче Бавария разбила соперника со счётом 3:0.

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