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Бавария – Айнтрахт – 5:1 – видео голов и обзор матча

18 мая 22:46 272 Читати українською
Бавария – Айнтрахт – 5:1 – видео голов и обзор матча
Бавария – Айнтрахт – 5:1 – видео голов и обзор матча

Бавария дома разгромила Айнтрахт и оформила седьмое подряд чемпионство (5:1). Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Айнтрахт.

4’ Кингсли Коман
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен
 
Себастьян Алле 50’
4’ Кингсли Коман
50’ Себастьян Алле
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен

Бавария разгромила Айнтрахт и оформила чемпионство. Хотя не все было так легко для мюнхенцев, ведь после быстрого гола Комана франкфуртцы ответили забитым мячом Алле в начале второй половины.

Роббен и Рибери забили в последнем матче за Баварию в Бундеслиге

Но Алаба, Санчеш и ветераны Рибери и Роббен принесли победу и седьмое подряд чемпионство Баварии, не оставив шансов Боруссии. Франк и Арьен, к слову, провели последний матч за Мюнхен в Бундеслиге.

Бавария разгромила Айнтрахт и стала чемпионом Германии, Байер попал в Лигу чемпионов

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