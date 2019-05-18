Бавария – Айнтрахт – 5:1 – видео голов и обзор матча

Бавария дома разгромила Айнтрахт и оформила седьмое подряд чемпионство (5:1). Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Айнтрахт.

Бавария разгромила Айнтрахт и оформила чемпионство. Хотя не все было так легко для мюнхенцев, ведь после быстрого гола Комана франкфуртцы ответили забитым мячом Алле в начале второй половины.

Роббен и Рибери забили в последнем матче за Баварию в Бундеслиге

Но Алаба, Санчеш и ветераны Рибери и Роббен принесли победу и седьмое подряд чемпионство Баварии, не оставив шансов Боруссии. Франк и Арьен, к слову, провели последний матч за Мюнхен в Бундеслиге.

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