Бавария – Айнтрахт – 2:1 – видео голов и обзор матча

Бавария принимала Айнтрахт в рамках полуфинала Кубка Германии. Смотрите видеообзор поединка на Футбол 24.

Кубок Германии, полуфинал

Бавария – Айнтрахт – 2:1

Голы: Перишич, 14, Левандовски, 75 – Да Коста, 70

Бавария обыграла Айнтрахт и вышла в финал Кубка Германии – классные Перишич и Мюллер, кровь Киммиха, очень разные таймы

Уже с первых минут хозяева прогнозируемо завладели инициативой и реализовали ее в забитый мяч.

После перерыва игроки Айнтрахта сумели выровнять положение, но радость гостей была недолгой. За 5 минут после пропущенного гола лидер мюнхенцев Левандовски установил окончательный счет.

Бавария сыграет в финал турнира с Байером.

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