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Бавария – АЕК – 2:0 – видео голов и обзор матча

10:00 44 Читати українською
Бавария – АЕК – 2:0 – видео голов и обзор матча
Бавария – АЕК – 2:0 – видео голов и обзор матча / твиттер Баварии

Мюнхенская Бавария на своем поле не имелаа проблем с афинским АЕКом, за который весь матч провел Дмитрий Чигринский. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Дублем в этой встрече отметился польский нападающий "ротен" Роберт Левандовски.

Лига чемпионов: Реал уничтожил Викторию, Бавария победила АЕК Чигринского

Форвард забил по мячу в каждом из таймов. В первой половине игры поляк реализовал пенальти, а во второй – замкнул дальнюю штангу после подачи углового.

Лига чемпионов. Групповой этап, 4 тур

Бавария – АЕК – 2:0

Голы: Левандовски, 31 (пен.), 71

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов4 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - АЕК Афины: Среда 07 ноября 2018

Бавария
Матч окончен
2 : 0
АЕК Афины
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