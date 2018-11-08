Бавария – АЕК – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мюнхенская Бавария на своем поле не имелаа проблем с афинским АЕКом, за который весь матч провел Дмитрий Чигринский. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Дублем в этой встрече отметился польский нападающий "ротен" Роберт Левандовски.

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Форвард забил по мячу в каждом из таймов. В первой половине игры поляк реализовал пенальти, а во второй – замкнул дальнюю штангу после подачи углового.

Лига чемпионов. Групповой этап, 4 тур

Бавария – АЕК – 2:0

Голы: Левандовски, 31 (пен.), 71