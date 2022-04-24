Бавария обыграла дортмундскую Боруссию в матче 31-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на «Футбол 24».

Баварии выпала редкая возможность оформить чемпионский титул в матче со своим главным конкурентом на внутренней арене. Боруссия не смогла ничего противопоставить столь мотивированному сопернику.

Бавария досрочно стала чемпионом Бундеслиги – десятый подряд титул мюнхенцам подарила Боруссия Д

Мюнхенцы еще до перерыва добыли комфортное преимущество в два мяча, а во втором тайме довели дело до победы. Таким образом Бавария стала первой командой в топ-пяти чемпионатах Европы, которая выигрывала золотые медали десять лет подряд.