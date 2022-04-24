Бавария - Боруссия Д - 3:1 - видео голов и обзор чемпионского матча
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Бавария обыграла дортмундскую Боруссию в матче 31-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на «Футбол 24».
завершено
15’ Серж Гнабри
83’ Джамал Мусиала
Эмре Джан 52’
15’ Серж Гнабри
52’ Эмре Джан
83’ Джамал Мусиала
Баварии выпала редкая возможность оформить чемпионский титул в матче со своим главным конкурентом на внутренней арене. Боруссия не смогла ничего противопоставить столь мотивированному сопернику.
Бавария досрочно стала чемпионом Бундеслиги – десятый подряд титул мюнхенцам подарила Боруссия Д
Мюнхенцы еще до перерыва добыли комфортное преимущество в два мяча, а во втором тайме довели дело до победы. Таким образом Бавария стала первой командой в топ-пяти чемпионатах Европы, которая выигрывала золотые медали десять лет подряд.
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