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Баварии не нужен Роналду – президент мюнхенцев назвал причину

22:09 81 Читати українською
Баварии не нужен Роналду – президент мюнхенцев назвал причину
Криштиану Роналду / Фото BeSoccer

Похоже, форвард Ювентуса Криштиану Роналду так и не попробует свои силы в Бундеслиге.

Один из журналистов издания TZ уточнил у президента Баварии Герберта Гайнера, рассматривает ли он возможность приглашения Роналду в мюнхенский клуб.

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"В газетах фигурируют различные имена, и это совершенно понятно, но он слишком стар для нас", – сказал функционер.

Напомним, в 2018-м 35-летний португалец присоединился к Ювентусу, перейдя из Реала за около 120 млн евро. В текущем сезоне Серии А Роналду провел 19 матчей, в которых отметился 19-ю голами и двумя ассистами.

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