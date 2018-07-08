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Батшуаи заинтересовал Севилью

11:37 17 Читати українською
Батшуаи заинтересовал Севилью
Міши Батшуаї / Reuters

Нападающий сборной Бельгии и лондонского Челси Миши Батшуаи попал в сферу интересов испанской Севильи.

Севилья хочет подписать бельгийского форварда, сообщает Goal.com.

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Сейчас боссы нервионцев только формируют предложение Челси по трансферу Батшуаи. Бельгиец играет за лондонцев с 2016 года, но стать основным исполнителем так и не сумел. Вторую половину сезона 2017/18 нападающий, за которого "синие" заплатили 39 млн евро, провел в дортмундской Боруссии на правах аренды.

В составе немецкого гранда Миши Батшуаи сыграл 14 матчей, в которых забил 9 мячей. Сейчас 25-летний форвард находится в лагере национальной сборной на ЧМ-2018. На Мундиале бельгиец провел 2 матча, в которых забил 1 мяч.

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