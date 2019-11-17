toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Батшуаи потроллил партнера по сборной Бельгии – он вышел на второй тайм против России в чужой футболке

14:19 35 Читати українською
Батшуаи потроллил партнера по сборной Бельгии – он вышел на второй тайм против России в чужой футболке
Миши Батшуаи / RMC

Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на второй тайм матча против России в футболке своего партнера по команде Миши Батшуаи.

 

28-летний защитник Герты, заявленный на игру под четвертым номером, после перерыва вышел из раздевалки в футболке форварда Миши Батшуаи с номером 23. В чужой форме Боята провел на поле около 10 минут.

Россия – Бельгия – 1:4 – видео голов и обзор матча

Батшуаи после матча потроллил своего партнера по команде. "Он осуществил свою мечту", – написал форвард Челси в твиттере.

Напомним, сборная Бельгии разгромила Россию (4:1) и обеспечила себе первое место в отборочной группе I.

Германия и Австрия пробились на Евро-2020, братья Азары нокаутировали Россию, а Словения с Вербичем потеряла все шансы

blog_ava
Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020
Теги
Евро-2020 Россия - Бельгия Дедрик Боята Дедрик Боята Бельгия Бельгия футбольные курьёзы Миши Батшуайи Миши Батшуайи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
20
мин
Сербия
16:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук