Батшуаи потроллил партнера по сборной Бельгии – он вышел на второй тайм против России в чужой футболке

Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на второй тайм матча против России в футболке своего партнера по команде Миши Батшуаи.

28-летний защитник Герты, заявленный на игру под четвертым номером, после перерыва вышел из раздевалки в футболке форварда Миши Батшуаи с номером 23. В чужой форме Боята провел на поле около 10 минут.

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Батшуаи после матча потроллил своего партнера по команде. "Он осуществил свою мечту", – написал форвард Челси в твиттере.

Напомним, сборная Бельгии разгромила Россию (4:1) и обеспечила себе первое место в отборочной группе I.

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