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Батшуаи может покинуть Челси – появился неожиданный претендент на форварда

17:20 145 Читати українською
Батшуаи может покинуть Челси – появился неожиданный претендент на форварда
Миши Батшуаи / Reuters

Бельгийский форвард может покинуть британскую столицу в это трансферное окно.

Андерлехт заинтересован в приобретении Миши Батшуаи, информирует журналист Набиль Джелит.

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25-летний форвард не получает достаточной игровой практики в Челси, поэтому хочет сменить клуб. Андерлехт планирует воспользоваться ситуацией и пригласить нападающего к себе. Этому может помочь знакомство Батшуаи с Венсаном Компани – тренер "пурпурно-белых" играл с нападающим Челси в сборной Бельгии.

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Напомним, вторую половину сезона 2018/19 потенциальный партнер Евгения Макаренко провел в аренде за Кристал Пэлас.

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Теги
Трансферы Миши Батшуайи Миши Батшуайи Челси Челси Андерлехт Андерлехт Англия Бельгия
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