Батшуаи интересует 3 клуба Ла Лиги

Форвард Челси Миши Батшуаи может отправиться в аренду в Севилью. Также игроком интересуются Валенсия и Атлетико.

Севилья контактирует с Челси по поводу аренды бельгийского форварда Миши Батшуаи, сообщает goal.com. За ситуацией вокруг игрока также следят Валенсия и Атлетико.

"Ну почему я такой дурак?" – Батшуаи прокомментировал курьезный момент с его участием

Миши может отправляться в другой клуб после того, как стало известно, что Альваро Мората и Оливье Жиру останутся в составе "синих" на сезон 2018/2019. Маурицио Сарри пытается решить вопрос форвардов, которых у него 4, включая Тамми Абрахама.

ЧМ-2018: Батшуаи придумал для себя курьезный трофей

Вторую часть сезона 2017/2018 Батшуаи провел в составе дортмундской Боруссии. Также выступал на ЧМ-2018, где запомнился курьезным попаданием мяча себе в голову от штанги.