Бельгийский нападающий в шаге от перехода в Бешикташ, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Лукаку стал рекордным трансфером Челси

Батшуаи согласовал детали личного контракта с "черными орлами". Арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа. Если Бешикташ активирует ее, то форвард останется в Стамбуле до лета 2025-го. Представители сторон должны финализировать договор на следующей неделе.

Отметим, что для Миши Батшуаи очередная аренда станет уже пятой с момента перехода в Челси 5 лет назад. С тех пор он выступал в составе Боруссии Д, Валенсии и Кристал Пэлас (дважды).

Челсі – Вільяреал: іспанська оборона, хід конем Емері та ключова рокіровка Тухеля перед матом в ендшпілі