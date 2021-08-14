Батшуаи близок к пятой аренде из Челси
Форвард лондонского Челси Миши Батшуаи, очевидно, и новый сезон проведет вне Стэмфорд Бридж. Бронзовый призер ЧМ-2018 уедет в чемпионат Турции.
Бельгийский нападающий в шаге от перехода в Бешикташ, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Лукаку стал рекордным трансфером Челси
Батшуаи согласовал детали личного контракта с "черными орлами". Арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа. Если Бешикташ активирует ее, то форвард останется в Стамбуле до лета 2025-го. Представители сторон должны финализировать договор на следующей неделе.
Отметим, что для Миши Батшуаи очередная аренда станет уже пятой с момента перехода в Челси 5 лет назад. С тех пор он выступал в составе Боруссии Д, Валенсии и Кристал Пэлас (дважды).
Челсі – Вільяреал: іспанська оборона, хід конем Емері та ключова рокіровка Тухеля перед матом в ендшпілі