Батистута рассказал, чем он лучше Месси и Роналду

Лига Европы — 08:00 103
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Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
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Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника ДинамоЛига Европы — 23 окт 364
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Динамо – Копенгаген: предматчевая пресс-конференция Алексея МихайличенкоЛига Европы — 23 окт 556
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"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонівЛига чемпионов — 23 окт 2296
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"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія ЯрмоленкаАнглия — 23 окт 669