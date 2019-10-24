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Батистута рассказал, чем он лучше Месси и Роналду

06:00 133 Читати українською
Батистута рассказал, чем он лучше Месси и Роналду
Габриэль Батистута и Лионель Месси / Фотоколлаж Viola News

Легендарный аргентинский форвард Габриэль Батистута сравнил себя со звездами современного футбола.

"Во время игровой карьеры меня воспринимали как обычного человека, во мне никогда не видели таких чемпионов, как Месси, Роналду или Марадона.

Батистута: Я отдам предпочтение Месси над Роналду просто потому, что он аргентинец

Эти футболисты всегда знали, как нужно играть. Мне же пришлось учиться. Я обычный человек. Вот почему фаны всегда меня любили", – цитирует Батистуту Viola News.

Напомним, основную часть своей карьеры 50-летний Батистута провел в Фиорентине (1991-2000 годы). В прошлом году аргентинец получил тренерскую лицензию.

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Лионель Месси Лионель Месси Мир Диего Марадона Диего Марадона Габриэль Батистута Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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