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Батистута: Я отдам предпочтение Месси над Роналду просто потому, что он аргентинец

30 октября 22:05 60 Читати українською
Батистута: Я отдам предпочтение Месси над Роналду просто потому, что он аргентинец
Габриэль Батистута / фото из соцсетей

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута оценил перспективы в национальной команде Мауро Икарди и Гонсало Игуаина, а также выбрал лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"В сборной Аргентины идет борьба между Мауро Икарди и Гонсало Игуаином. У Мауро больше шансов, потому что он молодой. Мне он очень нравится, вы не видите его часто в игре, но он всегда забивает. Фанаты Интера должны быть счастливы, что у них есть такой игрок.

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Что касается Месси и Роналду, если бы я был тренером, хотел бы иметь обоих в команде. Если же выбирать, я предпочту Месси. Просто потому, что он аргентинец.

Серьезно. Однако Криштиану очень сильный, но они разные. Месси больше вовлечен в игру. Их сложно сравнивать. Но у Роналду есть другая отличительная черта. Такие люди, как он, никогда не останавливаются. Он забьет столько, сколько сможет", – цитирует Батистуту Football Italia.

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