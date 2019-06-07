toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Батистута и Руй Кошта могут вернуться в Фиорентину

16:12 67 Читати українською
Батистута и Руй Кошта могут вернуться в Фиорентину
Руй Кошта и Габриэль Батистута в цветах Фиорентины

Новое руководство итальянской Фиорентины готовится приятно удивить болельщиков "фиалок". В клуб могут вернуться Габриэль Батистута и Руй Кошта.

Культовые для Артемио Франки фигуры вскоре могут получить должности в структуре клуба. Об этом сообщает La Nazione.

Фиорентина официально сменила владельца

Италоамериканський бизнесмен Рокко Коммиссо, выкупивший акции "фиалок", анонсировал, что за день-два объявит отличные новости для всех фанатов Фиорентины. По информации издания, речь идет о назначении Руя Кошты спортивным директором флорентийцев. Также в менеджменте может найтись место для главного бомбардира фиолетовой команды 90-х Габриэля Батистуты.

Обе звезды являются символами команды, оформившей в 1996 году победы в Кубке и Суперкубке Италии. Отметим, что Кошта с 2008 года работает спортдиром лиссабонской Бенфики. В то же время Батистуту недавно сватали на управленческую должность в английском Мидлсбро.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Днепр прекратит существование – часть игроков перейдет в структуру СК Днепр-1
06:00
1704
Теги
Габриэль Батистута Фиорентина Фиорентина Италия Руй Кошта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Фонсека возглавил Рому, – Ди Марцио
    Італія — 13:59850 Фонсека возглавил Рому, – Ди Марцио
4
час
:
13
мин
Украина
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук