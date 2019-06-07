Батистута и Руй Кошта могут вернуться в Фиорентину

Новое руководство итальянской Фиорентины готовится приятно удивить болельщиков "фиалок". В клуб могут вернуться Габриэль Батистута и Руй Кошта.

Культовые для Артемио Франки фигуры вскоре могут получить должности в структуре клуба. Об этом сообщает La Nazione.

Фиорентина официально сменила владельца

Италоамериканський бизнесмен Рокко Коммиссо, выкупивший акции "фиалок", анонсировал, что за день-два объявит отличные новости для всех фанатов Фиорентины. По информации издания, речь идет о назначении Руя Кошты спортивным директором флорентийцев. Также в менеджменте может найтись место для главного бомбардира фиолетовой команды 90-х Габриэля Батистуты.

Обе звезды являются символами команды, оформившей в 1996 году победы в Кубке и Суперкубке Италии. Отметим, что Кошта с 2008 года работает спортдиром лиссабонской Бенфики. В то же время Батистуту недавно сватали на управленческую должность в английском Мидлсбро.

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