Батиста: Хочу достичь во Львове еще большего, чем во время карьеры в Карпатах

Экс-нападающий Карпат Вильям Роша Батиста, который сейчас является одним из тренеров ФК Львов, положительно настроен относительно будущего своей новой команды.

По словам 37-летнего Батисты, он надеется на хорошее будущее Львова.

"Мне приятно вспоминать время, проведенное в Карпатах. Теперь я работаю в ФК Львов и хочу достичь с этой командой еще больших результатов, чем во время игровой карьеры в Карпатах. Я надеюсь, что у нашей команды большое будущее", – рассказал Батиста в эфире телеканала "Футбол 1".

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К слову, Львов успешно стартовал в сезоне 2018/19. В 1 туре подопечные Жилмара победили киевский Арсенал.