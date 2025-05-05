Трабзонспор принимает Касымпашу в матче 34-го тура турецкой Суперлиги. Украинский защитник Арсений Батагов открыл счет в игре, забив в собственные ворота.

Эпизод произошел на 18-й минуте. Касымпаша разогнала контратаку через центр поля, Фолл отдал с правого фланга в центр, где никто не накрыл Кару.

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Удар хавбека пришелся в ближний угол, но на пути стал Батагов, который пытался заблокировать. Получилось неудачно – мяч попал в пятку украинца и полетел в другой угол, дезориентировав вратаря.

Напомним, в составе Трабзонспора, кроме Батагова, вышли еще двое украинцев – Александр Зубков и Даниил Сикан. Касымпаша забила еще раз на 30-й минуте, однако гол был отменен из-за офсайда. Первый тайм завершился со счетом 1:0.

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