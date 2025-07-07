В трансфере 23-летнего защитника заинтересованы несколько команд из Италии, Англии и Франции. Трабзонспор готов продать своего футболиста за сумму не менее 15 миллионов евро, сообщает gunebakis.

Зубков получил трансферное предложение – Трабзонспор выставил ценник на украинца

По информации источника, представитель Серии А Лацио уже сделал предложение по трансферу Батагова, но оно было отклонено, ведь турецкий клуб не намерен отпускать игрока, если не получит желаемой компенсации. Отмечается, что сам игрок хотел бы перебраться в Италию, но он не будет форсировать событий и будет ждать результата переговоров.

К слову, в сезоне 2024/25 Арсений Батагов провел 23 матча за Трабзонспор, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Арсения с турецким клубом рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 млн евро.

Легенда Милана, ПСЖ и Челси прибили финалиста ЛЧ на Клубном ЧМ – Смена тактики вместо тренера и притча о смерти тестя