Прогресс Арсения Батагова в Трабзонспоре не остался незамеченным. Брайтон заинтересовался в услугах украинского защитника.

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Как сообщает Fanatik, турецкий клуб не намерен отпускать Батагова за бесценок. Трабзонспор хочет выручить за защитника 20 миллионов евро. Отмечается, что эту сумму считают справедливой, но не окончательной.

Напомним, Батагов присоединился к Трабзонспору летом 2024 года. Всего он провел за "сине-гранатовых" 23 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Соглашение Арсения с клубом действует до 2028 года.

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