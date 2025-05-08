Летом турецкому клубу придется решать судьбу украинского защитника. Как сообщает Gunebakis, Арсений Батагов попал на радары команд из Италии и Франции.

Украинский легионер Трабзонспора получил предложение от другого клуба

Отмечается, что представитель Лиги 1 уже прислал Трабзонспору предложение по украинскому защитнику. Французы готовы заплатить за Батагова 5 млн евро. Впрочем, турецкий клуб не отпустит Арсения меньше, чем 10 млн евро.

Напомним, что украинец перешел в Трабзонспор летом 2024 года из луганской Зари. В текущем сезоне Батагов провел 17 матчей за "бордово-синих", забил один гол и отдал один ассист. Контракт 23-летнего защитника с клубом рассчитан до 2028 года.

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