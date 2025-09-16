УПЛ официально объявила символическую команду из игроков, которые лучше всего себя проявили в пятом туре чемпионата Украины.

Лучшим тренером пятого тура эксперты выбрали наставника Металлиста 1925 Младена Бартуловича, команда которого расписала ничью с Шахтером (1:1). В голосовании хорват опередил с минимальным перевесом Руслана Костышина (Колос). Также среди других вариантов были кандидатуры Александра Антоненко (Оболонь) и Кирилла Нестеренко (Александрия).

Лучшим футболистом 5-го тура стал левый вингер Александрии Теди Цара – автор двух голов в ворота ЛНЗ. В топ-5 рейтинга также вошли Иван Калюжный (Металлист 1925), Юрий Климчук (Колос), Даниил Ермолов (Полтава) и Виталий Буяльский (Динамо).

В сборной тура, несмотря на ничью с Оболонью, нашлось место сразу трем представителям Динамо. А вот игроки Шахтера не попали в этот символический список.

Сборная пятого тура УПЛ

Даниил Ермолов (Полтава)

Александр Караваев (Динамо)

Владислав Мороз (Эпицентр)

Тарас Михавко (Динамо)

Андрей Цуриков (Колос)

Иван Калюжный (Металлист 1925)

Виталий Бойко (Верес)

Виталий Буяльский (Динамо)

Иван Нестеренко (Оболонь)

Юрий Климчук (Колос)

Теди Цара (Александрия)

