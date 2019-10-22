Бартулович: Загребское Динамо давно не было таким сильным – Шахтеру легко не будет

Бывший полузащитник Днепра, Карпат и Волыни Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 3 тура Лиги чемпионов между Шахтером и загребским Динамо.

"Это будет очень интересный матч. Загребское Динамо давно не было таким сильным, как сейчас, и оно это показало в поединке с Аталантой. Думаю, Шахтеру легко не будет.

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Особенность этого Динамо в том, что за него сейчас играют молодые и талантливые футболисты, и команда на ходу. Особенно выделю Ольмо, Петковича и Оршича. Эти ребята уже и за сборную Хорватии выступают. Тренер загребского Динамо Ненад Бьелица хорошо соединил опыт и молодость, и команда успешно заиграла не только в Хорватии, но и в еврокубках. Болельщики также поверили в Динамо – стадион сейчас полностью заполняется.

Шахтер также на ходу. Для "горняков" важно, что к этому поединку они подошли без кадровых проблем. В целом, я ожидаю равной игры. Я сравнил, как против Аталанты играли Шахтер и Динамо. Так вот, хорватской команде победа далась легче. Динамо, думаю, сделает ставку на контратаки, у них очень быстрые фланги. Но поставлю все-таки на минимальную победу дончан", – цитирует Бартуловича Команда 1.

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