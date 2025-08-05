Бартулович вынес вердикт Металлисту 1925 после провального старта в УПЛ против Оболони
Наставник Металлиста 1925 объяснил причины, по которым харьковчане расписали нулевую ничью с Оболонью в первом туре УПЛ.
– Чего не хватило, чтобы дожать Оболонь?
– Больше индивидуальных действий со стороны наших игроков, надо больше идти в обыгрыш, не хватило обострения в финальной трети, ударов по воротам. Нужно было играть более остро. Понимаю, что Оболонь очень плотно защищались и тяжело взламывать такую оборону.
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– Ари Моура один из лидеров команды, почему он играл не со старта?
– Мы смотрим, кто как работает на тренировках, кто как прошел сборы. У нас есть конкуренция на этих позициях, сегодня решили так, следующей игры может быть иначе. Все зависит от того, кто как работает на тренировках.
– Уже по итогам матча можете сказать не ошиблись ли, что не выпустили Ари Моуру со старта?
– Мы решили так. Нервный матч, не все получалось как мы хотели, ошибок было достаточно. Во втором тайме прибавили, после замен, больше давили на Оболонь. То, что не смогли забить – это проблема, мы это понимаем и будем над этим работать.
– А как вам будет играть против Полесья, ведь обе игры фактически будут на выезде?
– Нормально, это уже привычный процесс, – цитирует Младена Бартуловича пресс-служба Металлиста 1925.
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