Бартулович: В полуфинале англичане разочаровали

Хорватский экс-полузащитник Днепра, Карпат и Ворсклы Младен Бартулович прокомментировал результат матча 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия (1:2).

"Этот матч сборная Хорватии начала слабо. Конечно, всех смутил быстрый гол англичан ... Но по ходу игры" клетчатые "действовали все лучше и лучше, и совершенно заслуженно сравняли счет. Перишич сыграл в голевом эпизоде очень здорово. Меня удивило, что после того, как счет стал 1: 1, сборная Англии выглядела слабо ... Хорватия должна была все закончить в основное время. А вот в экстратайме все было по-другому – дело шло к серии 11-метровых.

ЧМ-2018 Хорватия – Англия: характер балканцев, претензии Модрича на "Золотой мяч" и "Слава Украине" в финале

Похвалить стоит всю хорватскую команду. Подопечные Далича просто отчаянно боролись в каждом эпизоде ​​и продемонстрировали невероятный характер.

Я сам был в шоке от того, как команда Златко Далича выглядела физически в полуфинале! До этого две битвы по 120 минут выдержали ... И, что характерно, в плане физики сборная Хорватии еще и прибавляет от матча к матчу.

Повлияла ли ситуация вокруг Виды на его игру? Нет, думаю, что это было неважно ... Точно знаю, что все мысли Домагоя Виды были только о битве с Англией. На другое он внимания не обращал.

В полуфинале англичане разочаровали. Не хочу даже о ком-то говорить конкретно. В отличие от Хорватии, Англия, особенно по сравнению с четвертьфинальном поединке со Швецией, в 1/2-й заметно сдала позиции.

Ракитич: За день до матча с Англией у меня была температура 39

С таким характером и с такой готовностью необходимо только выигрывать в финале. Невозможно наконец может стать для хорватов возможным", – цитирует Бартуловича zbirna com.

Напомним, сборная Хорватии победила Англию после дополнительного времени со счетом 2:1 и вышла в финал Мундиаля.