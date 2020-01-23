Бартулович рассказал, почему перешел из Волыни в Ингулец – хорват назвал клуб УПЛ, который хотел его подписать

Новичок Ингульца Младен Бартулович объяснил свое решение покинуть луцкую Волынь и перейти в команду из Петрово.

"Это было моим личным решением. Три последних года был в разъездах, вдали от дома (он у меня в Днепре). К тому же, ребенок начал ходить в школу – вот мне и захотелось быть ближе к семье, больше времени уделять дочери.

Не уверен, что Ингулец готов к УПЛ, – Лавриненко

Период в Волыни был неплохим. Правда, остался горький осадок от матчей плей-офф с Карпатами, ведь по их итогам не удалось выйти в Премьер-лигу. Было приятно работать с тренерским штабом во главе с Андреем Тлумаком. Ему, партнерам по команде и всем людям из луцкого клуба хочу сказать большое спасибо за совместную работу. Для меня это было прекрасное время.

Кроме Ингульца была также заинтересованность со стороны Карпат и нескольких других клубов. Но я сделал свой выбор", – цитирует Бартуловича UA-Футбол.

Напомним, что Бартулович стал игроком Волыни в октябре 2018 года. В текущем сезоне опытный хавбек сыграл 18 матчей в Первой лиге, в которых забил 3 гола.

К слову, Волынь и Ингулец являются конкурентами в борьбе за выход в УПЛ. Сейчас обе команды идут в тройке лидеров Первой лиги.

Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера