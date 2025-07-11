– Какие позиции в команде еще надо закрыть?

– Считаю, что мы нуждаемся в центральном нападающем. Это однозначно. И, возможно, еще игрока центра поля на позицию "восьмерки". Это такие, можно сказать, критические позиции, которые надо усиливать.

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– На какой рынок смотрите – украинцы или иностранцы?

– Нет одного какого-то одного направления. Да, есть украинский рынок, балканский, южноамериканский, поэтому смотрим на качество игрока и кто нам может помочь. Мое мнение – если брать иностранца, то он должен сразу быть готовым играть в стартовом составе. Только таких нужно искать, а брать легионера просто для количества, то этого не хочется делать, – сказал Бартулович в интервью Tribuna.

Напомним, что Металлист 1925 победил Левый Берег в переходных матчах и вернулся в УПЛ. В первом туре чемпионата Украины харьковчане сыграют против Оболони.

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