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Бартулович раскрыл сумму премиальных, которую обещали за победу над украинскими грандами

11:10 - Читати українською
Бартулович раскрыл сумму премиальных, которую обещали за победу над украинскими грандами
Младен Бартулович / Сайт Ингульца

Хавбек Ингульца Младен Бартулович вспомнил хлебные времена выступлений за Кривбасс и Арсенал.

"То, что в Кривбассе и Арсенале давали двойные премиальные за победу над Днепром – неправда.

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Какие премиальные были крупнейшими в карьере? В свое время, когда выступал за Кривбасс и Арсенал, за победу над грандом предлагали 50 тысяч долларов на одного игрока. Бывало по-разному, какие-то ничьи там. За ничью, конечно, меньше давали", – признался Бартулович в интервью Sport.ua.

Напомним, большую часть карьеры хорват провел в клубах, которые связывали с Игорем Коломойским – Днепр, Кривбасс, Арсенал, Карпаты.

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