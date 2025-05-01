Главный тренер Зари Младен Бартулович заверил, что пока не планирует покидать луганский коллектив.

Журналист Михаил Спиваковский в превью к 27-му туру на YouTube-канале ВЗБОРНА сообщил, что Младен Бартулович планирует покинуть пост главного тренера Зари в летнее межсезонье.

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"Сейчас намного чаще, чем раньше, в моем инфополе появляются слухи о том, что Бартулович покидает Зарю, и не понятно, по чьей инициативе. Я думаю, если он хочет остаться, то надо все же что-то доказывать работодателю", – сказал Спиваковский.

"Это все слухи. Не знаю, откуда это берут. Я сконцентрирован только на работе в Заре", – сказал Бартулович в комментарии Українському футболу.

Напомним, после 26-ти туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет на восьмой строчке, имея в своем активе 35 очков.

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