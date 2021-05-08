"Мы очень рады, что остались в украинской Премьер-лиге на следующий сезон. Этот сезон в УПЛ был большим опытом для многих ребят из Ингульца.

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Какие у меня планы? Я остаюсь в Ингульце – продлил контракт еще на два сезона", – сказал Бартулович в комментарии Meta Ratings.

Напомним, хорват присоединился к команде из Петрово в январе 2020-го с Волыни. Его контракт с клубом истекал 30 июня 2021 года. В текущем сезоне 34-летний экс-защитник сборной Хорватии провел за Ингулец 20 матчей, в которых забил 7 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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