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Бартулович признался, почему не смог закрепиться в Днепре

16:46 35 Читати українською
Бартулович признался, почему не смог закрепиться в Днепре
Младен Бартулович / Фото ФК Днепр

Хавбек Ингульца Младен Бартулович вспомнил период своей карьеры в Днепре.

"Первое время, когда только перешел из Хайдука, было все нормально. Несколько сезонов провел. А потом травма, стал меньше играть и попросил отпустить в аренду.

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Тренеры менялись – кто-то рассчитывает на тебя, кто-то – нет. Хорошо, что удалось уйти в аренду, смог дальше играть", – рассказал Бартулович для Футбольного формата.

Напомним, хорват имел контракт с Днепром в 2006-2015 годах, за это время успел сыграть на правах аренды за Кривбасс, Арсенал К, Карпаты.

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Младен Бартулович Младен Бартулович Днепр Днепр Ингулец Ингулец
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