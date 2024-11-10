"Благодарю свою команду за желание и старания. Они очень хотели сегодня победить, но результат такой, что проиграли матч. Мы понимали, какой будет матч: Шахтер начинает первый тайм агрессивно, пытается забить быстрый гол. Мы выдержали это давление, но начало второго тайма не смогли выдержать. В перерыве говорили, что очень важно выдержать первые 15 минут второго тайма. Относительно пенальти – по моему мнению, если бы это было в другую сторону, он бы его поставил? У меня такой вопрос по этому пенальти. Итоговый счет – 3:1, мы проиграли матч. Шахтер был сегодня лучше, чем в кубковом матче, нам было тяжелее.

Первый гол Кевина в видеообзоре матча Шахтер – Заря – 3:1

Доволен ли я своими заменами? Мы пытались усилить игру, выпустив атакующих игроков. Валошин добавил, потому что у Мичина была желтая карточка. Кирюханцев вместо Горбача – Игорь немного усилил игру. Хотели добавить остроты в нападении, вышел еще один нападающий Супряга. Мы хотели отыграться, создать давление на Шахтер, потому что у Шахтера есть такая тенденция, что после 70 минут они немного проседают, ведь у них был плотный график", – цитирует Бартуловича официальный сайт Шахтера.

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