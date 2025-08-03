Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал, почему клуб прекратил сотрудничество с Владленом Юрченко и Василием Кравцом.

– Возможно, это решение вызревало во мне еще до сборов, но я хотел посмотреть на этих игроков во время тренировочной работы – дать им шанс. Мы прошли определенный период сборов, оценили возможности каждого и решили попрощаться. Наверное, я убедился в своем первоочередном решении.

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– Какие позиции вы хотели бы усилить сейчас больше других?

– В центр нужен игрок. Может, левый защитник еще, – сказал Бартулович для ТаТоТаке.

Напомним, Владлен Юрченко выступал за Металлист 1925 с января 2024 года, Василий Кравец присоединился к харьковскому клубу летом прошлого года. Оба футболиста были основными игроками Металлиста 1925, а Юрченко был одним из лучших бомбардиров Первой лиги сезона 2024/25, забив 9 голов в 24 матчах.

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